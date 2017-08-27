Рамзан Кадыров: В бою Мэйвезер – Макгрегор увидим, кто победит – спортсмен или менеджер

Глава Чечни, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о предстоящем поединке боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

«Весь мир замер в ожидании! Нет, не солнечного или лунного затмения, не цунами или тайфуна, а боксерского поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором. Большинство специалистов утверждают, что к финалу движется одно из самых грандиозных в истории шоу, а не событие в мире спорта.

Независимо от исхода боя, Мейвезеру гарантирован гонорар 100 млн $, а МакГрегор может быть уверенным, что покинет ринг с 30 млн $ в кармане. Плюс бонусы и отчисления от билетов и телетрансляций. Безусловно, это встреча звезд мирового спорта. Мейвезер 12-кратный чемпион мира, выиграл 49 боев без единого проигрыша, а ирландец МакГрегор является одним из самых популярных бойцов по версии ММА, чемпион UFC. Оба достойны уважения, которое заслужено тяжелым трудом.

Но перед боем все больше раздаются голоса, что поединок напоминает постановочный характер. Эти бесконечные театрализованные словесные дуэли, далекие от искренности. Также наглядно видна борьба менеджмента спортсменов, пытающегося выстроить какие-то схемы дальнейших действий. Конечно, при честном бое больше шансов на победу у Мейвезера. Организаторы жаждут финала, дающего шансы на матч-реванш. Тогда есть надежда на повторение шоу и повторение самого высокого кассового сбора в истории бокса. Но будем смотреть поединок. Увидим, кто победит - спортсмен или менеджер. Правда при таком подходе спорт имеет все шансы превратиться в театр и шоу», - написал Кадырова в инстаграме.

Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27 августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.