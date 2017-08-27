Даниил Квят: Я не знаю, чего ожидать в гонке

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял 17-е место.

«На свободных заездах мне не удалось проехать большую дистанцию, поэтому в квалификации пришлось непросто. В финальной тренировке на моей машине возникли проблемы с двигателем. Парни в команде оперативно поработали, успев произвести замену до начала квалификации, за что им большое спасибо.

Я постарался проехать как можно лучше, но не чувствовал себя комфортно в машине и в итоге оказался только 17-м.

По ходу уик-энда мне не удалось проехать ни одной длинной серии кругов, так что я не знаю, чего ожидать в гонке. Из-за штрафа мне придется стартовать с последнего ряда, но я постараюсь сделать все возможное, а там посмотрим», - приводит слова Квята autosport.com.