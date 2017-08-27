Даниил Квят: Я не знаю, чего ожидать в гонке
Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бельгии,
по итогам которой он занял 17-е место.
«На свободных заездах мне не удалось проехать большую
дистанцию, поэтому в квалификации пришлось непросто. В финальной тренировке на
моей машине возникли проблемы с двигателем. Парни в команде оперативно
поработали, успев произвести замену до начала квалификации, за что им большое
спасибо.
Я постарался проехать как можно лучше, но не чувствовал себя
комфортно в машине и в итоге оказался только 17-м.
По ходу уик-энда мне не удалось проехать ни одной длинной
серии кругов, так что я не знаю, чего ожидать в гонке. Из-за штрафа мне
придется стартовать с последнего ряда, но я постараюсь сделать все возможное, а
там посмотрим», - приводит слова Квята autosport.com.