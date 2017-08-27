Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 года
Источник: FerrariКомментарии
Немецкий пилот Формулы-1
Себастьян Феттель продлил контракт с «Феррари» до конца 2020 года, сообщает
официальный сайт итальянской команды.
Действующее соглашение 30-летнего гонщика со Скудерией
истекает в конце 2017 года, а новый договор вступит в силу с 2018 года.
Четырехкратный чемпион мира в составе «Ред Булла» перешел в «Феррари»
в 2015 году. В том же году занял третье место в личном зачете чемпионата
Формулы-1.
В нынешнем сезоне, по итогам 11 гонок Феттель набрал 202
очка и лидирует в личном зачете, опережая ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона на 14 очков.
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