Зинэтула Билялетдинов: «Адмирал» играл очень агрессивно и заставлял нас ошибаться

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Игра была непростая, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – «Адмирал» играл очень агрессивно, создавал много моментов и заставлял нас ошибаться. Молодцы ребята – сыграли хорошо в большинстве и добились хорошего результата.

– В третьем периоде Яруллин стал чаще бросать по воротам. Это была установка для него?

– Были такие возможности, и он их использовал.

– У «Ак Барса» пятиматчевая домашняя серия. Будет ли возможность увидеть в воротах Билялова?

– Пока не могу сказать, но он обязательно будет играть.