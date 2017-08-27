Зинэтула Билялетдинов: «Адмирал» играл очень агрессивно и заставлял нас ошибаться
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился
впечатлениями от победы над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
– Игра была непростая, – приводит слова Билялетдинова
официальный сайт «Ак Барса». – «Адмирал» играл очень агрессивно, создавал много
моментов и заставлял нас ошибаться. Молодцы ребята – сыграли хорошо в
большинстве и добились хорошего результата.
– В третьем периоде Яруллин стал чаще бросать по воротам.
Это была установка для него?
– Были такие возможности, и он их использовал.
– У «Ак Барса» пятиматчевая домашняя серия. Будет ли
возможность увидеть в воротах Билялова?
– Пока не могу сказать, но он обязательно будет играть.
Матч
Ак Барс - Адмирал - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Ландер (Азеведо, Марков), 35:25 (1:0 - бол.). Саболич 41:54 (1:1). Свитов (Марков, Яруллин), 45:57 (2:1). Глинкин (Малыхин, Яруллин), 51:05 (3:1 - бол.). Яруллин (Марков, Ландер), 55:37 (4:1 - бол.).
Место и дата
26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция