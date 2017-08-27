Александр Андриевский: Уже в третьей игре подряд у нас хромает реализация
Источник: ХК «Ак Барс»Комментарии
Главный тренер «Адмирала»
Александр Андриевский – о поражение от «Ак Барса» (1:4) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«Я считаю мы провели неплохую игру. Единственное, уже в третьей игре подряд у нас хромает реализация и игра в большинстве. Отсюда такой результат для нас», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Ак Барса».
Матч
Ак Барс - Адмирал - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Ландер (Азеведо, Марков), 35:25 (1:0 - бол.). Саболич 41:54 (1:1). Свитов (Марков, Яруллин), 45:57 (2:1). Глинкин (Малыхин, Яруллин), 51:05 (3:1 - бол.). Яруллин (Марков, Ландер), 55:37 (4:1 - бол.).
Место и дата
26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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