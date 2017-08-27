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Александр Андриевский: Уже в третьей игре подряд у нас хромает реализация

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о поражение от «Ак Барса» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я считаю мы провели неплохую игру. Единственное, уже в третьей игре подряд у нас хромает реализация и игра в большинстве. Отсюда такой результат для нас», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Ак Барса».

Матч

Ак Барс - Адмирал - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Ландер (Азеведо, Марков), 35:25 (1:0 - бол.). Саболич 41:54 (1:1). Свитов (Марков, Яруллин), 45:57 (2:1). Глинкин (Малыхин, Яруллин), 51:05 (3:1 - бол.). Яруллин (Марков, Ландер), 55:37 (4:1 - бол.).

Место и дата

26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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