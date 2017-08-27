Мэйвезер первым прибыл на арену, где пройдет бой с Макгрегором (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американский боксер Флойд Мейвезер первым прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.
.@FloydMayweather is in the building for his 50th bout. #MayweatherMcGregor— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 27 августа 2017 г.
WATCH NOW: https://t.co/osfxYU54WG pic.twitter.com/sAGT60SqwG
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27
августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
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