Мэйвезер первым прибыл на арену, где пройдет бой с Макгрегором (видео)

Американский боксер Флойд Мейвезер первым прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

.@FloydMayweather is in the building for his 50th bout. #MayweatherMcGregor



WATCH NOW: https://t.co/osfxYU54WG pic.twitter.com/sAGT60SqwG