Мэйвезер первым прибыл на арену, где пройдет бой с Макгрегором (видео)

Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн!

Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн! «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena (видео) Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с американским боксером Флойдом Мэйвезером.