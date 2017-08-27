Флойд Мэйвезер: Без Бога это все было бы невозможным
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американский боксер
Флойд Мэйвезер перед поединком с Конором Макгрегором поблагодарил Бога за то,
что у него есть.
«Без Бога это все было бы невозможным. Спасибо!» – написал Мейвезер в Твиттере.
Without God, none of this is possible. THANK YOU— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 27 августа 2017 г.
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27
августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
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