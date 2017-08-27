Флойд Мэйвезер: Без Бога это все было бы невозможным

Американский боксер Флойд Мэйвезер перед поединком с Конором Макгрегором поблагодарил Бога за то, что у него есть.

«Без Бога это все было бы невозможным. Спасибо!» – написал Мейвезер в Твиттере.

Without God, none of this is possible. THANK YOU — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 27 августа 2017 г.

Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27 августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.