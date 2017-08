Флойд Мэйвезер: Без Бога это все было бы невозможным

Американский боксер Флойд Мэйвезер перед поединком с Конором Макгрегором поблагодарил Бога за то, что у него есть.

«Без Бога это все было бы невозможным. Спасибо!» – написал Мейвезер в Твиттере.

Without God, none of this is possible. THANK YOU