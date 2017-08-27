Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena (видео)

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Мэйвезер первым прибыл на арену, где пройдет бой с Макгрегором (видео) Американский боксер Флойд Мейвезер первым прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

Рамзан Кадыров: В бою Мэйвезер – Макгрегор увидим, кто победит – спортсмен или менеджер Глава Чечни, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о предстоящем поединке боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.