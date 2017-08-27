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Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27 августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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