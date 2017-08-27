Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для поединка с американским боксером Флойдом Мэйвезером.
.@TheNotoriousMMA has arrived for #MayweatherMcGregor!— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 27 августа 2017 г.
WATCH NOW: https://t.co/osfxYU54WG pic.twitter.com/u6IMKHNGJm
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27
августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
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