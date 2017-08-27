«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче восьмого тура
чемпионата России по футболу «СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона имени Ленина в Хабаровске и
начнется 11:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Москвичи с восемью очками занимают десятое место в турнирной
таблице, а хабаровчане расположились на 15-й строчке, имея в активе на три очка
меньше.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в сентябре 2016 года в рамках 1/16 финала Кубка России, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Хабаровска.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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