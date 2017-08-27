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«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче восьмого тура чемпионата России по футболу «СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона имени Ленина в Хабаровске и начнется 11:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Москвичи с восемью очками занимают десятое место в турнирной таблице, а хабаровчане расположились на 15-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в сентябре 2016 года в рамках 1/16 финала Кубка России, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Хабаровска.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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