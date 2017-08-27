ЦСКА – «Ахмат». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче восьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ахматом»

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы с 13-ю очками занимают пятое место в турнирной таблице, а грозненцы расположились на восьмой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.