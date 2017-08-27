«Зенит» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче восьмого тура
чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Ростовом».
Встреча пройдет Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Зенит» с 19-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Ростов» расположился на четвертой строчке, имея в активе на пять очков меньше.
Матч
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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