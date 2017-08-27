«Зенит» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче восьмого тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Зенит» с 19-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Ростов» расположился на четвертой строчке, имея в активе на пять очков меньше.