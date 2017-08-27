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«Краснодар» – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче восьмого тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с московским «Динамо».

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Подопечные Игоря Шалимова с 12-ю очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Матч

Краснодар - Динамо

Место и дата

27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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