Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Формула-1  Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Подопечные Юргена Клоппа с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а «канониры» расположились на 11-й строчке, имея в активе на одно очко меньше.

Матч

Ливерпуль - Арсенал

Место и дата

27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 3-й тур. «Челси» примет «Эвертон», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура чемпионата Англии по футболу.Философия Гвардиолы не для АПЛ. «Ман Сити» больше не претендент на титулФилософия Гвардиолы не для АПЛ. «Ман Сити» больше не претендент на титулПочему «Манчестер Сити» в последние годы перестал быть реальным претендентом на чемпионство, рассказывает обозреватель «Советского спорта».«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер» на «Олд Траффорд»Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Лестер» в матче третьего тура чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 2:0. Как это былоВ матче третьего тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером».«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера», которые встретятся сегодня в 3-м туре чемпионата Англии.
Бокс
Промес – Мэйвезеру: Удачи чемпион
Теннис
Гаврилова победила Цибулкову в финале турнира в Нью-Хэйвене
Футбол
«Атлетико» разгромил на выезде «Лас-Пальмас»
Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда Кангва из «Газиантепспора»
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости