«Ливерпуль» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В матче третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Подопечные Юргена Клоппа с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а «канониры» расположились на 11-й строчке, имея в активе на одно очко меньше.