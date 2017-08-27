«Ливерпуль» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура
чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и
начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Подопечные Юргена Клоппа с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а «канониры» расположились на 11-й строчке, имея в активе на одно очко меньше.
Матч
Место и дата
27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция
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