Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 27 августа состоится гонка 12-го этапа Формулы-1 –
Гран-при Бельгии.
Гонка пройдет на трассе «Спа-Франкоршам» в провинции Льеж и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
заезда.
Пилотам предстоит пройти 308 километров, то есть 44 круга по
7004 метра.
Напомним, вчера в квалификации лучшее время показал пилот «Мерседес»
Льюис Хэмилтон, вторым стал Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку
лидеров Валттери Боттас («Мерседес»). Российский гонщик «Торо Россо» Даниил
Квят показал 17-й результат.
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