Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Сегодня, 27 августа состоится гонка 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Бельгии.

Гонка пройдет на трассе «Спа-Франкоршам» в провинции Льеж и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого заезда.

Пилотам предстоит пройти 308 километров, то есть 44 круга по 7004 метра.

Напомним, вчера в квалификации лучшее время показал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Валттери Боттас («Мерседес»). Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат.