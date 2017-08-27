Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Формула-1  Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 27 августа состоится гонка 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Бельгии.

Гонка пройдет на трассе «Спа-Франкоршам» в провинции Льеж и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого заезда.

Пилотам предстоит пройти 308 километров, то есть 44 круга по 7004 метра.

Напомним, вчера в квалификации лучшее время показал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Валттери Боттас («Мерседес»). Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 годаНемецкий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель продлил контракт с «Феррари» до конца 2020 года, сообщает официальный сайт итальянской команды.Даниил Квят: Я не знаю, чего ожидать в гонкеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял 17-е место.Льюис Хэмилтон: Для меня большая честь – повторить рекорд Шумахера. Молюсь за его здоровьеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации в рамках Гран-при Бельгии-2017.Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Бельгии, Феттель – второй в квалификацииБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1».Масса будет оштрафован на пять мест на стартовой решетке Гран-при БельгииПилот «Уильямса» Фелипе Масса оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии за нарушение правил двойных желтых флагов в третьей тренировке.
Бокс
Промес – Мэйвезеру: Удачи чемпион
Теннис
Гаврилова победила Цибулкову в финале турнира в Нью-Хэйвене
Футбол
«Атлетико» разгромил на выезде «Лас-Пальмас»
Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда Кангва из «Газиантепспора»
все новости
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости