«Спартак» переиграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства

В матче восьмого тура молодежного первенства России московский «Спартак» на выезде переиграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Кирилл Орехов и Денис Пацев, а у хозяев поля единственный мяч забил Манвел Агаронян.

Москвичи с девятью очками занимают девятое место в турнирной таблице, а хабаровчане расположились на 11-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

Напомним, основные составы команд сыграют сегодня, их матч начнется в 11:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.