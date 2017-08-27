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«Спартак» переиграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче восьмого тура молодежного первенства России московский «Спартак» на выезде переиграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Кирилл Орехов и Денис Пацев, а у хозяев поля единственный мяч забил Манвел Агаронян.

Москвичи с девятью очками занимают девятое место в турнирной таблице, а хабаровчане расположились на 11-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

Напомним, основные составы команд сыграют сегодня, их матч начнется в 11:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

СКА-Хабаровск (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

27 августа 04:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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