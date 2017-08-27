Мэйвезер нокаутировал Макгрегора, «Локо» переиграл «Урал» и победные дубли Месси, Икарди и Левандовски. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
В главном поединке лета Флойд Мэйвезер нокаутировал Конора Макгрегора. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Московский «Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне.
Тульский «Арсенал» уступил дома «Амкару», а затем объявил о переходе форварда Эванса Кангва из «Газиантепспора».
В АПЛ «Манчестер Юнайтед» забил два безответных мяча в ворота «Лестера», «Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм».
Дубль Лионеля Месся принес победу «Барселоне» в матче с «Бетисом», а два мяча мяча его соотечественника из «Интера» Мауро Икарди помогли черно-синим переиграть «Рому». ,
Также дублем вчера отметился Роберт Левандовски и тем самым помог «Баварии» всухую обыграть «Вердер». Дортмундская «Боруссия» победила «Герту».
Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга может продолжить карьеру в «Спартаке».
Защитник «Зенита» Луиш Нету согласился перейти в турецкий «Фенербахче».
Теннисистка Дарья Гаврилова завоевала первый титул WTA.
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