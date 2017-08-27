Мэйвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде

В главном поединке лета американский боксер Флойд Мэйвезер в Лас-Вегасе победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом.

Мэйвезер в 10-м раунде провел серию ударов по голове Макгрегора, после чего рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Для 40-летнего боксера этот поединок стал 50-м, во всех он одержал победу. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в статусе профессионального боксера, ранее ирландец проводил поединки только в смешанных единоборствах.