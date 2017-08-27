Тимофей Калачев: «Ростов» не боится «Зенит»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями матча против «Зенита» в восьмом туре РФПЛ.

«Да, нас ждет непростой матч, который состоится при аншлаге, но «Ростов» даст бой «Зениту». Мы летим в Петербург, ничего не боясь. Наша задача — добиться положительного результата! Главное — настрой и предельная самоотдача.

Что знаю о стадионе «Санкт-Петербург»? С питерской ареной пока знаком только по фотографиям, телевизионной картинке и не очень добрым новостям по ходу строительства. Но с нетерпением жду очной встречи! Хочется почувствовать атмосферу, своими глазами увидеть столь масштабное спортивное сооружение. Словом, в этот раз едем в Петербург с особым удовольствием», — цитирует Калачева «Спорт день за днем».