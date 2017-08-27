Флойд Мэйвезер: Я всегда всем говорил, что выиграю

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прокомментировал победу над Конором Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

«Конор мне показался очень трудным и вязким соперником, он был готов намного лучше, чем я предполагал. Однако я – лучше него. Почему я не нокаутировал его раньше? Моя тактика была измотать его в первых семи раундах и завершить все к концовке.

Я всегда говорил, что выиграю и сдержал свои слова. Это был мой последний бой, теперь уже точно», - заявил Мэйвезер сразу после боя.