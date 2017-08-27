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Валерий Оганесян: Из-за своих понтов Галицкий переплатил за Мовсисяна

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Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян поделился воспоминаниями о трансфере нападающего Юры Мовсисияна в «Краснодар».

«Мои самые сложные переговоры связаны с Мовсисяном. Это было, когда Галицкий покупал Юру у датского клуба «Раннерс». Переговоры проходили в Анталье, куда прилетели и Галицкий, и президент «Раннерса». Во время разговора Галицкий сказал, что построит стадион за 300 миллионов евро. Я попросил переводчика не переводить эту фразу. Говорю: «Подпишем контракт, и тогда переводите, что хотите». Но Галицкий настоял, чтобы перевели. В итоге, когда настало время подписывать контракт, президент «Раннерса» говорит: «Если он хочет построить стадион за 300 миллионов евро, пусть переведет ещё 300 тысяч евро в наш клуб нашим датским детям». Я выхожу и говорю: «Ну что, Сергей Николаевич, допонтовались?» Галицкий обвинил в этой истории меня, сказав, что я разработал такую схему. В итоге разошлись, трансфера не будет.

Ночью мы общались с московским «Динамо», спортивным директором которого был Панченко. Юра сказал, мол, возьмите меня, я забью больше Кураньи. Но «Динамо» отказалось.

В итоге в восемь утра «Краснодар» попросил меня отказаться от хороших бонусов, пообещав сделать выплату, если Мовсисян заиграет. Трансфер состоялся, а «Краснодар» сдержал слово.

Самый безумный понт в плане траты денег, который я видел? Я видел очень много понторезов. Тот же Мовсисян купил «Роллс Ройс» и после поражения умудрился приехать на нем на тренировку. Тренером «Спартака» тогда был Мурат Якин. После такого он Мовсисяна просто не ставил в состав», — рассказал Оганесян в интервью каналу «ЛетМиСпик».

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