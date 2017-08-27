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Валерий Оганесян: В свое время от «Мхитаряна» отказались все большие российские клубы

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Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, как полузащитник Генрих Мхитарян мог перейти в чемпионат России.

«Первый раз я увидел Мхитаряна в чемпионате Армении, когда ему было 18 лет. Предложил его Гинеру. Евгений Леннорович направил к Бабаеву. Я говорил Бабаеву: «Возьмите его для дубля, он будет сильнее Дзагоева». Услышал ответ: «Вряд ли». Тогда я пошел в другие команды, но и там мне отказали. «Спартак», «Локомотив».

Позже Мхитарян мог оказаться в звездном «Анжи». Мне, как агенту, предложили такую сумму, что у меня мгновенно начала подниматься температура. Самому Генриху предлагали 5 миллионов подъемных, 6 миллионов в год. 25 давали «Шахтеру», 15 – академии футбола Армении за то, что воспитали. Мне предложили 4 миллиона евро, хотя к тому моменту я еще даже рот не открыл. Просто за то, что я там присутствовал. За то, чтобы сказал: «Генрих, пошли в «Анжи». Я его всеми способами упрашивал и сделал все, что можно, но Генрих сказал, что хочет в Европу.

Потом был вариант со «Спартаком». Сидим: Карпин, Челоянц, Генрих, я. Генриху дали пустую бумагу и сказали писать, какую сумму он хочет, так как знали, что есть и «Анжи». Генрих не написал. Его спрашивают: «Почему приехал тогда?» Отвечает: «Приехал сказать, что не хочу играть в «Спартаке». Он говорил, что хочет стать первым армянином в английской Премьер-лиге. Верил ли я в это? Если честно, то нет. Я знал, что он сильный футболист, но не до такой степени, кем он сегодня стал. У него таланта поменьше, чем у Эдгара Манучаряна. Но он делал такую работу, что рос каждый день», — рассказал Оганесян в интервью каналу «ЛетМиСпик».

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