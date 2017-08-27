Конор Макгрегор: Судья слишком рано остановил бой

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор прокомментировал поражение от Флойда Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.

«Я сделал из него чертова мексиканца, первые раунды остались за мной. Флойд уже не так быстр, однако я все равно его уважаю. Не понимаю, зачем остановили бой, я мог драться дальше.

Однако я чувствовал, что уже устал. Все пошло не по моему плану, Флойд выиграл. Теперь дайте мне уйти вниз, я еще вернусь и все изменится», - заявил после боя Макгрегор.