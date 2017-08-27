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Джефферсон Фарфан: Я нашел свой футбол, потому и вернулся в сборную

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал вызов в сборную Перу после продолжительного отсутствия. 

«Никаких конфликтов с тренером не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас все хорошо, я нашел свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю», — цитирует Фарфана официльный сайт «Локомотива». 

Напомним, Сборная Перу сыграет против Боливии (1 сентября) и Эквадора (6 сентября).

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