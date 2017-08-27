Джефферсон Фарфан: Я нашел свой футбол, потому и вернулся в сборную

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал вызов в сборную Перу после продолжительного отсутствия.



«Никаких конфликтов с тренером не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас все хорошо, я нашел свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю», — цитирует Фарфана официльный сайт «Локомотива».



Напомним, Сборная Перу сыграет против Боливии (1 сентября) и Эквадора (6 сентября).