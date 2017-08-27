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Валерий Оганесян - Карпин очень средний тренер

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Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал о назначении главным тренером команды Александра Григоряна, а также поделился мнением об бывшем наставнике «Спартака» и «Армавира» Валерии Карпине.

«До того как приняли решение взять Григоряна, мы очень долго с ним беседовали, часов восемь. Разговаривали о его карьере. О том, как он может стать топ-тренером мирового уровня. Я считаю это возможным. Ему надо работать над своими хорошими качествами и убирать плохие. В предыдущих клубах он перебарщивал с манерой общения с футболистами. Где-то разговаривал с ними грубовато, где-то не находил общий язык. Мы сказали, что в нашей команде такого быть не должно. Один раз предупредим, а второй раз можем уже и не предупредить. Повлияло ли на его назначение то, что у него армянские корни? Солгу, если скажу, что нет. Конечно, мы хотели, чтобы у нас был хороший армянский специалист.

В прошлом я звал Григоряна в «Армавир». Мы уже даже договорились, но в последний момент я поменял решение и назначил Карпина. Понимал: привлеку Карпина – привлеку деньги. Я это все и сделал: привлек Карпина, привлек деньги. Но не привлек хороший результат. И в этом я виню только самого себя, не Карпина.

 Не могу сказать, что Карпин суперспециалист. По мне, даже Слуцкий не сильный специалист. Карпин — обычный, неплохой тренер. Средний тренер. Хороший мотиватор, может работать с топ-футболистами. Со средними футболистами, которых надо учить, ему тяжело. Раньше он работал с теми людьми, которых не надо обучать. А в «Армавире» он начинал психовать в тренировочном процессе, когда он лучше футболистов мог принять или ударить. Он говорил: «Как они не могут? Они же профессиональные футболисты». Но уровень же у них не тот!» — рассказал Оганесян в интервью каналу «ЛетМиСпик».

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