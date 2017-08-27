Ибрагим Цаллагов: Манчини не дал мне шанса проявить себя

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов, выступающий на правах аренды за московское «Динамо», поведал о причинах, которые заставили его сменить клуб.



«С первого дня, когда в «Зенит» пришли новое руководство и новый главный тренер, я почувствовал перемены. Роберто Манчини сказал мне, чтобы я работал, доказывал, однако я постепенно оказался не у дел. Признаюсь, это стало для меня большой неожиданностью. Я верил, что у меня хватит и сил, и набора качеств, чтобы навязать конкуренцию. Но тренер решил иначе. Его право.



Я поинтересовался у главного тренера о своих перспективах, на что Манчини сказал, что шанс у меня будет. Но в итоге я и шанса не дождался, и времени для перехода много упустил…



Хочу еще раз прояснить свою позицию: я верил в свои силы и был готов к конкуренции. Но, как мне кажется, шанса мне не дали. Повторюсь, Манчини имеет право на любое кадровое решение, поскольку он, как главный тренер, несет ответственность за результат.



К любым поворотам футбольной судьбы надо относиться профессионально. Просто мне кажется, можно было все сказать мне в глаза», — цитирует Цаллагова «Спорт день за днем».