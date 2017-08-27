Заместитель губернатора Нижегородской области: Птицы не повредят крышу нашего стадиона
Источник: ТАССКомментарии
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий
Сватковский заявил, что птицы не будут угрожать целостности крыши стадиона
«Нижний Новгород», который возводится к чемпионату мира 2018 года.
«На крыше у нас мембрана из поликарбоната, ее прочность проверена, она полностью соответствует госэкспертизе. Никаких проблем мы не видим, нет таких птиц, которые могли бы пробить эту мембрану. А если чайка пролетит... то, как говорят, в народе - это к деньгам», - цитирует Сватковского ТАСС.
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