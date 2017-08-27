Заместитель губернатора Нижегородской области: Птицы не повредят крышу нашего стадиона

Дик Адвокат: Я мог вызвать Элию и Бабела, но тогда бы пришлось отказаться от Промеса и Депая

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат объяснил, почему не включил в состав команды полузащитников Элджера Элию и Райана Бабела.