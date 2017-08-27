Николай Писарев: Лига чемпионов - хорошая мотивация для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Николай Писарев выразил мнение, что выступления в Лиге чемпионов мотивируют красно-белых.

«Лига чемпионов - это совсем другая мотивация. Только заиграет гимн турнира, сразу побегут мурашки по коже, и все начнут играть совершенно с другим настроем. После победы в чемпионате главной мотивацией становится Лига чемпионов. Для меня всегда так было.

Всегда тяжело защищать титул. Видно, что футболисты немного выдохнули, и кто-то решил, что где-то можно недобежать. Это психология», - цитирует Писарева ТАСС.