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Николай Писарев: Лига чемпионов - хорошая мотивация для «Спартака»

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Николай Писарев выразил мнение, что выступления в Лиге чемпионов мотивируют красно-белых.

«Лига чемпионов - это совсем другая мотивация. Только заиграет гимн турнира, сразу побегут мурашки по коже, и все начнут играть совершенно с другим настроем. После победы в чемпионате главной мотивацией становится Лига чемпионов. Для меня всегда так было.

Всегда тяжело защищать титул. Видно, что футболисты немного выдохнули, и кто-то решил, что где-то можно недобежать. Это психология», - цитирует Писарева ТАСС.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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