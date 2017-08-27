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Главный тренер молодежной команды «Спартака»: Ожидали, что будет трудно

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу в матче восьмого тура молодежного чемпионства России со «СКА-Хабаровск».

«Мы играли в гостях против мотивированного соперника и ожидали, что матч получится сложным. Сказались и жара, и, конечно, столь раннее начало встречи — для нас всех это первый опыт такого рода. Поэтому мы старались сделать акцент на контроль мяча, чтобы избежать лишней беготни и не тратить силы попусту. В первом тайме, считаю, спартаковцы выглядели лучше: много владели мячом, создали хороший момент, реализовали пенальти. После перерыва «армейцы» постарались отыграться, и наша ошибка позволила им это сделать. Но ребята снова ринулись в атаку и нашли в себе силы переломить ситуацию. Мяч попадал в штангу, во вратаря, но в итоге мы забили красивый гол и выиграли заслуженно.

Хочу поблагодарить футболистов, которые проявили мужской характер и добыли эту победу в тяжелых условиях, а также тренерский штаб. Очень приятно, что, несмотря на ранний час, нас в течение всей встречи поддерживали спартаковские болельщики. Мы это очень ценим. Нашей обновленной команде потребовалось несколько туров, чтобы сыграться. Очки пока даются тяжело, но я уверен, что в дальнейшем наша молодежь будет только прогрессировать», — приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».

Матч

СКА-Хабаровск (мол) - Спартак (мол) - 1:2 (0:1)

Голы

Орехов 15 (0:1 - пен.). Агаронян 48 (1:1 - пен.). Пацев 79 (1:2).

Судья:

Антон Фролов (Россия)

Место и дата

27 августа 04:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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