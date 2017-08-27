Алексей Тищенко: Решающим фактором в поединке Мэйвезера и Макгрегора стала выносливость

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что Флойд Мэйвезер победил Конора Макгрегора за счет лучшей физической готовности.

Напомним, что бой завершился в десятом раунде. Победу техническим нокаутом одержал Мэйвезер.

«Интересно поединок начал Макгрегор. Бросилась в глаза разница в габаритах. Ирландец был заметно больше. Второе, Конор достаточно нестандартный и неудобный для Мэйвезера. И пока Макгрегор не услал, Флойд не мог подобраться на свою дистанцию. И третий момент, для себя Мэйвезер очень много промахивался. Хотя он и немного бил, но из того, что он бил он много ударов выбросил мимо цели. Все это свидетельствует о том, что Макгрегор был неудобным соперником. Не все удары Конора Флойд мог просчитать и пропускал он много простых ударов для себя. В боях с предсказуемыми соперниками прямой правый удар он не пропускал, а защищался. Решающим стал фактор выносливости. Макгрегор устал, и победа Мэйвезера стала делом времени», - сказал Тищенко.