Юрий Батуренко: Денисов незаменим для «Локомотива»
Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал
победу над «Уралом» в восьмом туре чемпионата России.
«Денисов получил слишком большую нагрузку в центре поля? Игорь незаменим в отборе мяча. Что касается остальных, то они равномерно получают нагрузку, дополняют друг друга. У Антона Миранчука было задание помогать Игорю, но он не всегда справлялся. Во втором тайме всё было хорошо: он успевал и впереди, и сзади.
Знаете, Антон ведь может разогнать атаку с позиции опорного полузащитника! Во второй половине встречи, когда он разгонял атаки, «Урал» не знал, что делать. Голевую также сделал Антон.
В концовке «Урал» забрал мяч. У нас было задание сохранить счет, у них отыграться. У них есть хорошие исполнители, характер. Команды Тарханова всегда контролируют мяч. Соперники устают от бесконечной борьбы. Мы обратили на это внимание. С ними играть тяжело, но интересно. Боевая команда.
Как дела с травмированными? Виталий Денисов уже тренируется в общей группе. Чорлука работает по индивидуальной программе, Ари тоже. Вернется ли Ари к концу года? Хотелось бы, главное, чтобы это пошло не во вред здоровью», — цитирует Батуренко официальный сайт «Локомотива».
Матч
Голы
Фарфан 21 (1:0). Гилерме 32 (1:1 - автогол). Миранчук А. 56 (2:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов
Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция