Юрий Батуренко: Денисов незаменим для «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал победу над «Уралом» в восьмом туре чемпионата России.



«Денисов получил слишком большую нагрузку в центре поля? Игорь незаменим в отборе мяча. Что касается остальных, то они равномерно получают нагрузку, дополняют друг друга. У Антона Миранчука было задание помогать Игорю, но он не всегда справлялся. Во втором тайме всё было хорошо: он успевал и впереди, и сзади.

Знаете, Антон ведь может разогнать атаку с позиции опорного полузащитника! Во второй половине встречи, когда он разгонял атаки, «Урал» не знал, что делать. Голевую также сделал Антон.

В концовке «Урал» забрал мяч. У нас было задание сохранить счет, у них отыграться. У них есть хорошие исполнители, характер. Команды Тарханова всегда контролируют мяч. Соперники устают от бесконечной борьбы. Мы обратили на это внимание. С ними играть тяжело, но интересно. Боевая команда.

Как дела с травмированными? Виталий Денисов уже тренируется в общей группе. Чорлука работает по индивидуальной программе, Ари тоже. Вернется ли Ари к концу года? Хотелось бы, главное, чтобы это пошло не во вред здоровью», — цитирует Батуренко официальный сайт «Локомотива».