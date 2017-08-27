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Валерий Оганесян: Павлюченко и Измайлов зарабатывают больше 500 тысяч рублей в месяц

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Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, сколько зарабатывают Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

«Павлюченко и Измайлова я заманил идеей. У них нет звездности, они не гнилые. Сказал: «Дайте этой команде жизнь, а завтра эта команда не забудет о вас».

Сколько они получают? Намного меньше, чем вы думаете. Меньше ли это, чем 500 тысяч рублей в месяц? Больше.

Что касается бюджета «Арарата», то он составляет порядка 150 миллионов рублей. Это мало. Все думают, что наш бюджет больше», - цитирует Оганесяна «ЛетМиСпик».

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