Валерий Оганесян: Павлюченко и Измайлов зарабатывают больше 500 тысяч рублей в месяц

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, сколько зарабатывают Роман Павлюченко и Марат Измайлов.



«Павлюченко и Измайлова я заманил идеей. У них нет звездности, они не гнилые. Сказал: «Дайте этой команде жизнь, а завтра эта команда не забудет о вас».



Сколько они получают? Намного меньше, чем вы думаете. Меньше ли это, чем 500 тысяч рублей в месяц? Больше.



Что касается бюджета «Арарата», то он составляет порядка 150 миллионов рублей. Это мало. Все думают, что наш бюджет больше», - цитирует Оганесяна «ЛетМиСпик».