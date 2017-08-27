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Андрей Аршавин: Мой «покер» похоронил надежды Ливерпуля на чемпионство

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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал про знаменитый «покер» в ворота «Ливерпуля».

«Специально матч против «Ливерпуля» не вспоминаю. Иногда, может, и приходят эти мысли. Бывает, кто-то меня спрашивает или расспрашивает об этом матче. Тогда мы готовились к игре как обычно. Мы хотели победить. «Ливерпуль» боролся за первое место. Эта ничья похоронила их надежды в борьбе с «Манчестер Юнайтед».

В целом это был обычный матч. Просто так получилось, что все мои удары летели в створ ворот. Вратарь не мог их отбить», - сказал Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».

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