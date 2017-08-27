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Эльмир Набиуллин: Неприятно слышать разговоры, что я хочу уйти из «Рубина»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал информацию по поводу своего возможного ухода из казанского клуба.

«Предложение от «Зенита» поступало. Однако я никому не говорил в клубе, что хочу покинуть «Рубин». Насчет «Спартака» ничего не могу сказать. Ко мне точно никто не обращался.

Приятно, что мной интересуются. Постоянное нахождение в центре внимания добавляет стимула работать дальше. Я для этого стараюсь выкладываться в каждом матче. Приятно, что информация об интересе со стороны таких именитых клубов появляется в прессе.

Мне было неприятно, когда все мои друзья стали скидывать не мои слова, мол, я не хочу играть в «Рубине». Это неправда.

На данный момент у меня контракт с «Рубином». Я счастлив быть важным игроком в своей родной команде и работать под руководством Курбана Бердыева», — цитирует Набиуллина «БИЗНЕС Online.

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