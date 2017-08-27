«СКА-Хабаровск» - «Спартак». Стартовые составы
Стал известны составы «СКА-Хабаровск» и «Спартака» на матч восьмого тура РФПЛ.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Дедечко, Габулов, Христов, Наваловский, Маркович.
Запасные: Криворучко, Федотов, Корян, Гришко, Черевко, Казанков, Никифоров.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Таски, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.
Матч
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов, Савичев, Калинский, Христов, Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Таски, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция