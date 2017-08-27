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«СКА-Хабаровск» - «Спартак». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известны составы «СКА-Хабаровск» и «Спартака» на  матч восьмого тура РФПЛ.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Дедечко, Габулов, Христов, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Федотов, Корян, Гришко, Черевко, Казанков, Никифоров.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Таски, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Адриано.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов, Савичев, Калинский, Христов, Маркович

Спартак: Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Таски, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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