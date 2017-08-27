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Александр Лебзяк: Нельзя называть Макгрегора клоуном из-за того, что он пошел в бокс

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк подвел итоги боя Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.

- Ажиотаж у этого боксерского боя был серьезный, всем было интересно увидеть, чем все это закончится, несмотря на то, что Макгрегор не является профессиональным боксером. Это бизнес. Нельзя так критиковать и называть Макгрегора клоуном из-за того, что он пошел в бокс.

Не каждый боец ММА может продержаться десять раундов в боксе. И тем более - против Мэйвезера, - рассказал Лебзяк.

Напомним, Мэйвезер в Лас-Вегасе нокаутировал Макгрегора в 10-м раунде.

Мэйвезер остановил Макгрегора в 10-м раунде! Как это было


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