Макгрегор пришел на пресс-конференцию после «Боя века» с бутылкой виски
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим.
- Это был забавный бой. Надеюсь, все получили удовольствие, - заявил Конор.
Отметим, что Макгрегор отвечал на вопросы журналистов, попивая виски из бутылки, которую он принес с собой.
Ранее Флойд Мэйвезер нокаутировал ирландца в 10-м раунде.
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