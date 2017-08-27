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Макгрегор пришел на пресс-конференцию после «Боя века» с бутылкой виски

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим.

- Это был забавный бой. Надеюсь, все получили удовольствие, - заявил Конор.

Отметим, что Макгрегор отвечал на вопросы журналистов, попивая виски из бутылки, которую он принес с собой.

Ранее Флойд Мэйвезер нокаутировал ирландца в 10-м раунде.

Мэйвезер остановил Макгрегора в 10-м раунде! Как это было

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