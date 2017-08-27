Хабиб Нурмагомедов: Планирую провести бой с Макгрегором 30 декабря

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассчитывает провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе.



- Как и планировал, бой против Мэйвезера прошел идеально, а я хотел, чтобы Конор не получил травму и был свежий после боя, но обязательно был с проигрышем.

Теперь будем вести переговоры на 30 декабря (турнир UFC 219 в Лас-Вегасе). Если он выберет меня, в чем я сомневаюсь, но надежда есть, и скажет: «Давайте с Хабибом», это будет самый большой бой в легком весе, будем надеяться и вести переговоры.

Я тяжело тренируюсь весь август, я на пути к лучшей форме. Если бой назначат на декабрь, то мы построим план, чтобы быть в форме. Я могу подготовиться к любому поединку, - цитирует Нурмагомедова агентство ТАСС.



Напомним, утром 27 августа в Лас-Вегасе 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал Конора Макгрегора в 10-м раунде.







