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Александр Шлеменко: Бой Мэйвезер - Макгрегор - это точно был не спорт

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боец ММА Александр Шлеменко не считает спортивным событием бой Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор, который состоялся в Лас-Вегасе. 

- Это точно был не спорт. Это не было похоже на спорт со стороны Макгрегора. Первые три раунда было интересно смотреть, потому что Макгрегор не устал, работал и выиграл эти раунды.

Потом у него закончился «бензин», и он встал, а Мэйуэзер остановил его в красивой манере и прикончил, - заявил Шлеменко.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.

Мэйвезер остановил Макгрегора в 10-м раунде! Как это было




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