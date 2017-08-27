Александр Шлеменко: Бой Мэйвезер - Макгрегор - это точно был не спорт

Российский боец ММА Александр Шлеменко не считает спортивным событием бой Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор, который состоялся в Лас-Вегасе.

- Это точно был не спорт. Это не было похоже на спорт со стороны Макгрегора. Первые три раунда было интересно смотреть, потому что Макгрегор не устал, работал и выиграл эти раунды.

Потом у него закончился «бензин», и он встал, а Мэйуэзер остановил его в красивой манере и прикончил, - заявил Шлеменко.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.







