Витиньо: ЦСКА выйдет на матч с «Ахматом» с позиции большого клуба

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ с «Ахматом».

«Ахмат» сделал достаточно крупные инвестиции в футболистов, что, безусловно, пошло им на пользу, но мы выйдем на этот матч с позиции большого, сильного клуба и будем играть только на победу», — приводит слова Витиньо твиттер ЦСКА.