Витиньо: ЦСКА выйдет на матч с «Ахматом» с позиции большого клуба
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ с «Ахматом».
«Ахмат» сделал достаточно крупные инвестиции в футболистов, что, безусловно, пошло им на пользу, но мы выйдем на этот матч с позиции большого, сильного клуба и будем играть только на победу», — приводит слова Витиньо твиттер ЦСКА.
Последний матч лета! Играем в день рождения клуба!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 августа 2017 г.
⚽️ #ЦСКААхмат
🏆 #РФПЛ
⏰ 17:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 #МатчТВ
🎫 https://t.co/wDdWNU5qF7 pic.twitter.com/I87xqddqws
Матч
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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