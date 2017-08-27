Виктория Лопырева: Я отдаю должное Макгрегору!
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева прокомментировала бой Мэйвезер-Макгрегор, который она смотрела вживую в Лас-Вегасе.
- Ради этого стоило лететь 18 часов на другой конец света, - сказала Вика «Советскому спорту». - И хотя я бы не назвала этот бой боксерским поединком в полном смысле этого слова, ибо силы все же не равны, я отдаю должное Макгрегору, который не побоялся выйти на ринг с живой легендой бокса и продержался почти 10 раундов. Атмосфера в зале была невероятной и это точно одно из событий года. Знаменитостей на квадратный метр больше, чем на премии Оскар!
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