«Зенит» – «Ростов». На матче ожидают более 50 тысяч болельщиков

Матч восьмого тура РФПЛ «Зенит» – «Ростов», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», посетят около 50 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

250 человек будут поддерживать команду гостей. «Зенит» выйдет на матч в лазурной форме, ростовчане сыграют в желтой.

Напомним, матч начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 19 очков. «Ростов» делит третье место с казанским «Рубином», команды набрали по 14 очков.