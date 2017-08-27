«Зенит» – «Ростов». На матче ожидают более 50 тысяч болельщиков
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Матч восьмого тура РФПЛ «Зенит» – «Ростов», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», посетят около 50 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
250 человек будут поддерживать команду гостей. «Зенит» выйдет на матч в лазурной форме, ростовчане сыграют в желтой.
Напомним, матч начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 19 очков. «Ростов» делит третье место с казанским «Рубином», команды набрали по 14 очков.
Матч
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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