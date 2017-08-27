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Флойд Мэйвезер: Только дурак не вышел бы против Макгрегора за 300 миллионов $

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

40-летений американский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, какой итоговый гонорар он рассчитывает получить за бой с Конором Макгрегором. 

- Я не дурак. Если вижу шанс заработать 300 миллионов долларов за 36 минут боя, почему нет? Только идиот от такого откажется, - заявил Мэйвезер.

Ранее сообщалось, что фиксированный гонорар Флойда за бой составляет 100 миллионов долларов. Но благодаря отчислениям от спонсоров и телевидения эта сумма может значительно вырасти.

Напомним, Мэйвезер в Лас-Вегасе нокаутировал звезду ММА Макгрегора в 10-м раунде.

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