Флойд Мэйвезер: Только дурак не вышел бы против Макгрегора за 300 миллионов $
Источник: «Советский спорт»Комментарии
40-летений американский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, какой итоговый гонорар он рассчитывает получить за бой с Конором Макгрегором.
- Я не дурак. Если вижу шанс заработать 300 миллионов долларов за 36 минут боя, почему нет? Только идиот от такого откажется, - заявил Мэйвезер.
Ранее сообщалось, что фиксированный гонорар Флойда за бой составляет 100 миллионов долларов. Но благодаря отчислениям от спонсоров и телевидения эта сумма может значительно вырасти.
Напомним, Мэйвезер в Лас-Вегасе нокаутировал звезду ММА Макгрегора в 10-м раунде.
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