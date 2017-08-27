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Томас Мюллер: Анчелотти не использует мои качества на все 100%

Источник:  Телеканал ARDКомментарии

Форвард «Баварии» Томас Мюллер недоволен тем, что он потерял место в стартовом составе команды.

- Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на 100%», — цитирует Мюллера телеканал ARD.

- Мы планировали построить игру с упором на фланги для того, чтобы больше владеть мячом в середине. Именно поэтому Томас не вышел в стартовом составе. Но он удачно вошел в игру во втором тайме. Это исключительно техническое решение, — объяснил свой выбор главный тренер баварцев Карло Анчелотти.

Напомним, 26 августа в матче второго тура чемпионата Германии «Бавария» переиграла «Вердер» со счетом 2:0. Оба мяча забил Роберт Левандовски. 


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