Томас Мюллер: Анчелотти не использует мои качества на все 100%

Форвард «Баварии» Томас Мюллер недоволен тем, что он потерял место в стартовом составе команды.



- Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на 100%», — цитирует Мюллера телеканал ARD.

- Мы планировали построить игру с упором на фланги для того, чтобы больше владеть мячом в середине. Именно поэтому Томас не вышел в стартовом составе. Но он удачно вошел в игру во втором тайме. Это исключительно техническое решение, — объяснил свой выбор главный тренер баварцев Карло Анчелотти.

Напомним, 26 августа в матче второго тура чемпионата Германии «Бавария» переиграла «Вердер» со счетом 2:0. Оба мяча забил Роберт Левандовски.



