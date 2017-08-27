Глава UFC: Не хочу, чтобы Макгрегор снова боксировал
Источник: ТАССКомментарии
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не хочет, чтобы Конор Макгрегор проводил еще боксерские поединки.
«Я горжусь Конором. Но я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его дело, он - боец смешанных единоборств, там он лучше может использовать все свое оружие. Думаю, сегодня он отлично поработал, но я хочу увидеть его снова в UFC», - цитирует Уайта ТАСС.
Напомним, Флойд Мэйвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.
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