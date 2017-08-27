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Майкл Фелпс: Снимаю шляпу перед Макгрегором и поздравляю Флойда

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Многократный чемпион мира и олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал победу Флойда Мэйвезера-младшего над Кононом Макгрегором. 

«Снимаю шляпу перед Макгрегором, удивительная воля к победе и нереальный спортсмен. И поздравляю Мейвезера - 50 побед и ни одного поражения!», - написал Фелпс в своем твиттере.

Напомним, минувшим утром 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал в 10-м раунде звезду ММА Конора Макгрегора.

Мэйвезер остановил Макгрегора в 10-м раунде! Как это было


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