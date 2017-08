Майкл Фелпс: Снимаю шляпу перед Макгрегором и поздравляю Флойда

Многократный чемпион мира и олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал победу Флойда Мэйвезера-младшего над Кононом Макгрегором.

«Снимаю шляпу перед Макгрегором, удивительная воля к победе и нереальный спортсмен. И поздравляю Мейвезера - 50 побед и ни одного поражения!», - написал Фелпс в своем твиттере.

Hats off to @TheNotoriousMMA ...... amazing competitor and unreal athlete...congrats to @FloydMayweather 50-0 congrats! #legend