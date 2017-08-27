Майкл Фелпс: Снимаю шляпу перед Макгрегором и поздравляю Флойда

Многократный чемпион мира и олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал победу Флойда Мэйвезера-младшего над Кононом Макгрегором.

«Снимаю шляпу перед Макгрегором, удивительная воля к победе и нереальный спортсмен. И поздравляю Мейвезера - 50 побед и ни одного поражения!», - написал Фелпс в своем твиттере.

Напомним, минувшим утром 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал в 10-м раунде звезду ММА Конора Макгрегора.



