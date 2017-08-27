Виктор Гончаренко: Вставайте с дивана, приходите на футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пригласил болельщиков посетить матч восьмого тура РФПЛ против «Ахмата».

«Уважаемые болельщики ЦСКА, пользуясь случаем, еще раз хочу всех пригласить на игру с «Ахматом». Вы очень здорово нам помогли в дерби со «Спартаком», когда вы нас гнали и до последнего верили, что мы сможем изменить эту игру, что в итоге и произошло. Может быть, не так много, как хотелось, но была достаточно серьезная поддержка с «Янг Бойз». Это были настоящие наши болельщики, которые пришли в проливной дождь и в нас до конца верили.

Хотелось бы, чтобы все эти болельщики плюс все, которые решают для себя провести игру на диване, бросили диван и пришли на стадион», — приводит слова Гончаренко твиттер ЦСКА.

🔵🔴 Обращение капитана и главного тренера. Приходите на #ЦСКААхмат в день рождения клуба! Кассы работают до 18:15 https://t.co/wDdWNTNPgx pic.twitter.com/9gEjYnskM2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 августа 2017 г.