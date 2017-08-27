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Эмануэль Маммана: Весной наверху турнирной таблицы должен быть «Зенит»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, перешедший в петербургский клуб летом из «Лиона», поделился первыми впечатлениями от выступлений в России.

– За «Зенит» вы уже сыграли 6 матчей. Какие впечатления?
– Конечно, я рад, что тренер дает мне возможность играть почти в каждой игре. Очень хочу в дальнейшем прогрессировать.

– Чего ждете от группового этапа Лиги Европы?
– С этим турниром я знаком по выступлениям за «Лион». В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала, где проиграли «Аяксу». С «Зенитом», надеюсь, пройдем еще дальше и выиграть этот турнир. А пока, надо занимать первое место в группе.

– А что скажете о чемпионате России?
– Для меня это что-то абсолютно новое. Я вижу, что это хороший турнир с сильными соперниками. Но весной наверху турнирной таблицы должен быть «Зенит». Наша задача – добиться именно этого, – приводит слова Мамманы сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 31 июля 21-летний аргентинец подписал с «Зенитом» пятилетний контракт. Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро. Сезон 2016/2017 воспитанник «Ривер Плейта» провел во французском «Лионе». В Лиге 1 Маммана провел 17 матчей и забил 1 гол. 

В чемпионате России защитник дебютировал 6 августа в матче против «Спартака». В той встрече за фол Мамманы на Зе Луише в ворота «Зенита» был назначен пенальти, и его реализовал Куинси Промес. В итоге петербуржцы обыграли спартаковцев со счетом 5:1. Всего Маммана сыграл за сине-бело-голубых в четырех матчах РФПЛ и двух матчах квалификации Лиги Европы.

После семи туров подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков. На групповом этапе Лиги Европы зенитовцы встретятся с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром». 

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