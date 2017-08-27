«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком»

Московский Спартак» на выезде сыграл вничью с хабаровским СКА.

На протяжении всего матча красно-белые доминировали на поле, создали множество моментов, однако реализовать их так и не сумели.

После этого матча «Спартак» поднялся на девятое место, набрав девять очков, а «СКА-Хабаровск» остался на пятнадцатой строчке, у него в активе шесть баллов.