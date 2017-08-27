«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком»
Московский Спартак» на выезде сыграл вничью с хабаровским СКА.
На протяжении всего матча красно-белые доминировали на поле, создали множество моментов, однако реализовать их так и не сумели.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция