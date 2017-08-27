ЦСКА может снизить стоимость билетов на домашние матчи

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян прокомментировал ценовую политику столичного клуба.

- Если говорить о ценах на билеты - проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной (не полностью заполняемой арены).

Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже. Тем не менее, вполне вероятно, в сезоне-2018/19 мы пойдём на некоторое снижение цен.

В текущем сезоне, по понятным причинам, это не представляется возможным, поскольку мы уже продали определённое количество абонементов, - рассказал Зарубьян.

Напомним, в сезоне-2016/17 армейцы заняли второе место в чемпионате России, после чего пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

