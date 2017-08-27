Денис Кокарев: После поражения от «Амура» всем нам нужно немного подумать

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев прокомментировал поражение от «Амура» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Что сказать? Проиграли матч, все ребята недовольны. Нужно готовиться к следующей игре и сделать правильные выводы. Конечно, игра оставляет желать лучшего. Нам всем нужно немного подумать и настраиваться на следующий матч, эту игру надо уже выбросить из головы.

- Агрессивная игра «Амура» в начале матча не обескуражила?

- В принципе нет. Мы начали вытаскивать матч со счета 0:2, все ребята молодцы. Думали, что дожмем, но, к сожалению, не получилось. Это привело к отрицательному результату.